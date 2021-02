Belen Rodriguez, l’ultimo scoop sulla presunta gravidanza: spifferato il sesso del bebè e la scelta del nome

Pochi giorni fa Belen Rodriguez si è trovata al centro delle critiche per via di un bicchiere di vino. A far infuriare gli utenti dei social è stata infatti la consumazione dell’alcolico durante l’attuale stato della showgirl. Nelle ultime settimane è infatti emerso il gossip che vedrebbe la conduttrice in dolce attesa.

E se lei e il compagno Antonino Spinalbese non hanno ancora commentato il rumors, a svelare nuovi risvolti è stato Sandro Pirrotta ospite a Ogni Mattina.

SVELATI IL SESSO E LA SCELTA DEL NOME – Mentre sul fronte Rodriguez-Spinalbanese tutto tace, il gossip continua a discutere. Il giornalista Pirrotta, esperto di cronaca rosa, ha rivelato gli ultimi aggiornamenti riguardo la presunta gravidanza di Belen.

Nello spazio di cui si occupa il giornalista, ossia la rubrica “Un Santo in paradiso”, sono stati spifferati alcuni retroscena. Stando a quanto scoperto da Pirrotta, la modella argentina sarebbe al quarto mese di gravidanza e starebbe meglio rispetto al primo trimestre. Durante i primi tre mesi, infatti, Belen sarebbe stata soggetta a forti nausee.

A sorprendere, però, sono state altre due novità. Ai microfoni del programma condotto da Adriana Volpe, il giornalista ha rivelato il sesso del nascituro: “Fiocco rosa”. Riguardo ad un’ipotetica scelta di un nome, Pirrotta ha confessato: “Tempo fa Belen ha detto che se avesse avuto una bambina l’avrebbe chiamata Tabita”.