Belen Rodriguez e la mamma, al centro delle critiche per il video della moto d’acqua

Belen Rodriguez non smette di essere al centro del mirino dei social. Nelle scorse ore, la modella ha pubblicato su Instagram un video. Nella registrazione, la conduttrice è alla guida di una moto d’acqua e cavalca a tutta velocità le onde del mare.

Le immagini hanno sortito migliaia di commenti. Molti utenti, con tono provocatorio, hanno chiesto alla presentatrice se sia in possesso della patente nautica, necessaria per guidare il mezzo.La risposta di Belen è arrivata immediatamente. Tuttavia, dalle sue parole non si evince se abbia o meno il documento.

Nel vortice delle critiche, questa volta, è stata coinvolta anche la mamma della quarantenne sudamericana, Veronica Cozzani. La signora ha commentato il fatidico post con una serie di cuori rossi. Ai followers, ciò non è affatto sfuggito. Anzi, tra le tante affermazioni che appaiono sotto il video, si legge:”Per quello è così irresponsabile, la madre è sempre ad applaudirla”, “Genitori sempre accondiscendenti, babysitter forever . Allucinante”.

Alle tante provocazioni, Belen ha prontamente risposto. Ad un utente che le ha fatto sarcasticamente i complimenti, alludendo all’assenza del possesso della patente nautica; è seguito il commento della Rodriguez: “Ma lei vive a casa mia, per caso?”.

Questa è stata soltanto una delle risposte della modella. In nessuna, tuttavia, la cantante chiarisce se ha o meno il documento richiesto. Si è, infatti, limitata soltanto a dire di saper guidare molto bene la moto d’acqua.