Belen Rodriguez, nessun programma all’orizzonte per la showgirl: anche Discovery fa marcia indietro

Il nome di Belen Rodriguez è sicuramente il più chiacchierato di questa calda estate. Le cose per la showgirl argentina non stanno andando nel migliore dei modi, dal punto di vista sentimentale a quello lavorativo. L’ennesima crisi con Stefano De Martino ha riempito le pagine dei giornali di gossip ma ad oggi un altro grande problema si affaccia all’orizzonte.

Belen a corto di programmi per l’autunno

Come ormai in molti sapranno, Pier Silvio Berlusconi ha attuato una vera e propria rivoluzione in casa Mediaset. Chi con il sorriso, chi con rancore, sono tanti i volti dell’emittente televisiva ad aver abbandonato la nave rimanendo anche senza alternative. Belen Rodriguez è uno dei volti che più ha contraddistinto Mediaset ma anche lei, a partire dal prossimo autunno, non ci sarà.

La showgirl ha spiegato di essersene andata di sua spontanea volontà, ma la verità la sanno solo loro. Dunque, basta Tu Sì Que Vales o Le Iene, la Rodriguez ha altri progetti in mente. Ma quali?

Pochi giorni fa, Dagospia aveva diffuso la notizia secondo la quale Belen Rodriguez sarebbe approdata presto verso la piattaforma Discovery. Quest’ultima ha accolto già Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, i quali hanno concluso i loro rapporti lavorativi con la RAI. Sembrava che la showgirl argentina avesse ricevuto già un’allettante offerta dal gruppo, ma qualcosa deve essere andato storto.

Secondo quanto riportato dal portare The Pipol, al momento non ci sarebbe spazio per Belen a Discovery poiché saturo di programmi e palinsesto pieno. Dunque, per quest’anno la showgirl argentina resterà senza programmi televisivi. Una vera doccia fredda anche se Belu lavora con i social e possiede i suoi brand di abbigliamento.