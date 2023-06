Belen Rodriguez, nessuna crisi con Stefano De Martino: finito il tempo del gossip

La coppia è solida più che mai ma non sente la necessità di mostrarlo sui social o sui giornali: il tempo del gossip è finito

Belen Rodriguez e Stefano De Martino formano sicuramente la coppia più chiacchierata del mondo dello showbiz. I due hanno attraversato molti alti e bassi nella lunga storia d’amore, spesso raccontati per filo e per segno da giornali di gossip o sui social. Tuttavia, è arrivato il momento di staccarsi da tutto ciò e la coppia ci sta riuscendo molto bene.

Le voci sulla presunta crisi

Nel corso di queste settimane, si è fatta spazio una voce su una presunta crisi tra Stefano e Belen. L’ennesima crisi di coppia, ormai si è perso il conto. I follower, infatti, hanno notato un certo distacco sui social: nessuna foto, nessun video, nessuna stories insieme. Inizialmente si è pensato ad una lontananza solo geografica dovuta agli impegni lavorativi, ma dei due nessuna traccia.

Smentita la crisi e lontani dal gossip

Successivamente, di punto in bianco, è spuntata Belen a Napoli per supportare Stefano durante la presentazione della Festa Scudetto del club azzurro. Non solo, nelle scorse ore il settimanale Gente ha pubblicato delle paparazzate proprio della coppia. I due sono apparsi più uniti che mai, mano nella mano e sorridenti. “Belen Rodriguez e Stefano De Martino allontanano con una risata le voci di una crisi” scrive il settimanale su Instagram.

Dunque, pare che tra Belen e Stefano non ci sia altro che un solido amore custodito gelosamente senza venderlo e svenderlo sui social o sui giornali. Questa decisione fa pensare che la coppia sia pronta per lo step successivo: una prova di maturità che non coinvolge più il gossip.

C’è da specificare che i due non sono mai stati amanti dei giornali, del gossip, dei social: ci hanno sempre molto tenuto alla privacy. Questa volta, però, c’è qualcosa di diverso: è come se utilizzassero i social solo come vetrina lavorativa, mantenendo privato tutto il resto.