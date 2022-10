Belen Rodriguez: “Non condurrò mai un programma da sola perché…”

Dopo la conferma del suo ritorno di fiamma con Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha voluto raccontarsi in un’intervista al settimanale Gente. La showgirl argentina ha deciso di svelare qualcosa di sé, rivelando qualche suo sogno nel cassetto.

“Non condurrò mai un programma da sola perché…” – Spesso nel mirino del gossip, la Rodriguez solo pochi giorni fa ha deciso di parlare della sua storia d’amore con Stefano. I due, infatti, ha deciso di darsi un’altra possibilità, tornando nuovamente insieme. Dopo la bella notizia, Belen ha deciso di svelarsi durante un’intervista a Gente.

Al settimanale, infatti, la donna ha fatto un’analisi di sé. È cosciente di essere una donna potente, ma nonostante questo Belen non ha mai voluto primeggiare in un programma televisivo. Nel dettaglio la conduttrice ha dichiarato:

“Non mi sento una star, ma una donna potente. Sono molto determinata e di solito ottengo ciò che voglio, ma non per capriccio, perché mi impegno sempre al massimo. E ho consapevolezza dei miei limiti. So cosa potrei fare e cosa no”.

Attraverso queste parole, la showgirl argentina ha dimostrato ancora una volta di essere una persona intelligente, che sa ciò che vuole. Nel corso degli anni Belen si è dimostrata un’ottima conduttrice televisiva, finendo al timone della conduzione di varie trasmissioni. Anche su questo ruolo la Rodriguez ha le idee chiare:

“Non potrei mai condurre un programma da sola. Non mi si addicono ruoli istituzionali, attenzione ai tempi, alla scaletta. Ma funziono in trasmissioni in cui si può portare un po’ di leggerezza ai telespettatori, riesco a trasmettere positività”. Ha inoltre rivelato con chi le piacerebbe lavorare: “Michelle Hunziker. Siamo molto amiche e affiatate, potremmo funzionare in tv”.

Parlando del suo lavoro come presentatrice, la donna, insieme a Teo Mammuccari, è stata confermata per il secondo anno consecutivo a Le Iene. Parlando della trasmissione, la conduttrice ha rivelato che in questa edizione tratteranno temi come la salute mentale e l’importanza di affidarsi alla psicoterapia. Su questo argomento, Belen ha ammesso che da anni è seguita da uno psicologo: “è una risorsa che mi serve per trovare un centro e non perdermi quando fuori la situazione diventa caotica”

Belen Rodriguez, oltre al lavorare nel mondo televisivo, sogna quello cinematografico. Tra i suoi sogni nel cassetto, infatti, c’è quello di recitare in un film di Pedro Almodóvar: “Nutro una profonda stima per questo regista di cui ho visto tutti i lavori in originale, in spagnolo, che poi è la mia lingua. Non ho mai avuto occasione di incontrarlo, né il coraggio di scrivergli, di farmi avanti. Ma più maturo nel mio lavoro, più mi sento forte per poterlo avere davanti e svelargli il mio sogno”.