Belen Rodriguez, nuova fiamma? Il retroscena

Meno di due mesi fa, Belen Rodriguez parlava di Elio Lorenzoni come della persona con cui vedeva il suo futuro. Con lui ha superato la depressione e ha riscoperto l’amore dopo la separazione da Stefano De Martino. Hanno trascorso ottobre in montagna e novembre alle Maldive, vivendo appieno la loro nuova storia d’amore.

Belen aveva condiviso su Instagram una foto di un anello con la didascalia “Sì”, suggerendo un possibile fidanzamento. In un’intervista a Domenica In, aveva rivelato di essere stata lei a chiedere a Elio di sposarla e che una volta ottenuto il divorzio non avrebbe perso tempo. Tuttavia, solo un mese dopo, la showgirl è di nuovo single, libera di frequentare un’altra persona.

Nuovo amore per Belen? Ecco di chi si tratta

Il giornale Chi ha sorpreso Belen in compagnia di Giacomo Cavalli, ex di Diletta Leotta, giornalista sportiva e mamma di Aria, avuta dal compagno Loris Karius, con cui presto si sposerà. La rottura con Elio era già oggetto di voci verso la fine di gennaio, ma ora è confermata, soprattutto dopo il ritorno della Rodriguez dalla Scozia, dove ha intrapreso un viaggio in solitaria per trovare se stessa.

I motivi precisi della rottura con Elio non sono chiari. Belen aveva dichiarato a Domenica In: “Sto vivendo un sogno. E voi non mi svegliate”. Ma sembra che questo sogno sia svanito nel giro di pochi mesi. Ora, al fianco di Belen, c’è un modello.

Archiviata la storia con Lorenzoni, sembra che Belen stia già frequentando qualcun altro. Secondo quanto riportato da Chi, qualche sera fa i due sono stati visti insieme dopo una cena con amici, per poi ritirarsi a casa di lui. Belen è rimasta circa un’ora, uscendo poi da una porta secondaria. Si dice che tra la Rodriguez e il modello ci sia un legame di amicizia, e sembra che Giacomo fosse a Milano solo di passaggio, così hanno colto l’occasione per trascorrere del tempo insieme. Tuttavia, c’è qualcosa che non torna.

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha recentemente svelato nuovi retroscena sulla relazione tra Belen e Giacomo. Pare che un utente abbia confidato a Marzano che la showgirl era già interessata al modello in passato. Questo suggerisce che Belen potrebbe avere una sorta di lista di vecchie conoscenze a cui fare ricorso ogni volta che si lascia con un compagno. Non sorprende quindi che anche Elio sia stato prima un amico e poi un amante. Al momento, non è trapelato nulla dai diretti interessati e sembra che Belén non abbia intenzione di impegnarsi seriamente per ora. Bisognerà attendere e vedere, solo il tempo potrà rivelare la verità.