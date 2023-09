Belen Rodriguez, nuovi programmi in vista? “Appuntamento importante”

Belen Rodriguez ha fatto parlare particolarmente di sé nel corso di questi ultimi mesi. La showgirl argentina, infatti, dapprima ha annunciato il suo abbandono a Mediaset e successivamente è stata protagonista di un gossip rovente estivo circa la sua crisi con Stefano De Martino. Alla fine, sembrerebbe che le cose si stiano mettendo per il verso giusto.

Nuovo progetto lavorativo

La showgirl, nel corso delle ultime ore, si è mostrata molto sorridente e serena nell’annunciare di essere ritornata al suo lavoro. Come in molti sapranno, Belu possiede diversi brand ma è anche stata per tanti anni un volto noto della televisione. Per questo il suo addio a Mediaset ha creato non poco scalpore.

Nonostante ciò, però, si sono da subito susseguite delle voci circa il suo ritorno in tv, magari in un’altra piattaforma televisiva. Inizialmente, si era mormorato di una possibile collaborazione con Discovery, poi smentita. Successivamente, il settimane Vero ha svelato che potrebbe essere ad un passo dal firmare un contratto con Sky per ben due programmi.

Nel frattempo, l’argentina non ha svelato molti particolari ma si è limitata a dire ai suoi follower che questo è “l’appuntamento più importante” della sua vita.

E l’amore?

Belen Rodriguez, in barba a tutti gli hater e leoni da tastiera, sembrerebbe molto innamorata del suo nuovo compagno, l’imprenditore lombardo Elio Lorenzoni. La showgirl argentina si sta godendo questa storia d’amore pubblicando di tanto in tanto degli scatti sui social.

Chi è Elio Lorenzoni

40 anni, imprenditore bresciano, Elio Lorenzoni sarebbe l’uomo che ha rubato il cuore a Belen Rodriguez. L’uomo ha studiato economia e gestione aziendale all’Università Cattolica di Milano, per poi diventare presidente di Lorenzmotors e amministratore di Lorenzoni Srl. Pare, inoltre, che i due si conoscano da diversi anni, ovvero dal periodo in cui Belen ha iniziato poi la sua frequentazione con Antonino Spinalbese. Tuttavia, l’imprenditore sembrerebbe molto riservato come dimostra il suo profilo social da appena 600 followers.