Belen Rodriguez, papà Gustavo è finalmente tornato a casa: dimesso dall’ospedale

Il 2025 è iniziato con una buona notizia per la famiglia Rodriguez: Gustavo, il padre di Belen, Cecilia e Jeremias, è stato finalmente dimesso dall’ospedale, dopo un lungo ricovero dovuto alle gravi ustioni riportate in un incendio. Ad annunciarlo è stata la famiglia attraverso i loro profili social.

DIMESSO DALL’OSPEDALE – La notizia è stata condivisa con gioia sui social da Veronica Cozzani, la moglie di Gustavo, che ha pubblicato un video in cui il marito lascia l’ospedale Niguarda di Milano, circondato dall’affetto della famiglia. Anche Cecilia Rodriguez ha postato un video emozionante, in cui si vede il padre tornare a casa, un segno di speranza dopo settimane difficili.

Il drammatico incidente che ha coinvolto Gustavo risale al 5 dicembre 2024, quando un incendio è scoppiato in un capannone a Gallarate, in provincia di Varese, dove l’uomo si trovava. Le cause del rogo non sono ancora chiare, ma le fiamme hanno provocato ustioni gravi al volto e alle mani di Gustavo, costringendolo a un ricovero urgente. Fortunatamente, nonostante la gravità delle ferite, i familiari hanno rassicurato i fan, confermando che Gustavo non era in pericolo di vita, ma preferendo mantenere riservato il più possibile l’andamento delle sue condizioni.

Durante il mese di ricovero, la famiglia Rodriguez ha costantemente dimostrato il proprio affetto e supporto. Cecilia, visibilmente preoccupata, ha più volte espresso la sua ansia e il suo desiderio di riabbracciare il padre. Anche Belen e Veronica hanno condiviso parole di speranza, pur senza rivelare troppi dettagli sulla situazione medica.

Oggi, finalmente, la notizia tanto attesa: Gustavo è stato dimesso dall’ospedale. Veronica, visibilmente sollevata, ha postato il video del ritorno a casa, scrivendo: “Tornando a casa! Un grazie infinito alla grande squadra dell’ospedale Niguarda, che è stata eccezionale sia professionalmente che umanamente!”. Cecilia ha aggiunto una foto con un messaggio felice: “Mi sa che è l’ultima volta che entro qui”, segno che, finalmente, il peggio è passato.

Il giorno dell’incidente, i soccorsi erano stati allertati intorno alle 10:12, quando i residenti della zona avevano notato una colonna di fumo provenire dal capannone in via Cappuccini, dove Gustavo si trovava. L’intervento rapido dei vigili del fuoco ha domato le fiamme, ma Gustavo, gravemente ustionato, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda. I medici hanno iniziato subito le cure, avviando il lungo percorso di recupero che, oggi, ha portato alla sua dimissione.

Ora, dopo un mese di ricovero, la famiglia Rodriguez può finalmente tirare un sospiro di sollievo, con il ritorno a casa di Gustavo, che potrà continuare la sua guarigione circondato dall’affetto dei suoi cari.