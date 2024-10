Belen Rodriguez, paparazzata insieme a Corona: “Caloroso abbraccio”

Nonostante siano trascorsi dodici anni dalla rottura tra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona, i due hanno mantenuto uno splendido rapporto. Più volte, infatti, nel corso delle interviste i due hanno speso belle parole per l’una per l’altro. Recentemente i due sono stati paparazzati insieme.

“Caloroso abbraccio” – Il settimanale Chi ha beccato Belen e Fabrizio nuovamente insieme. I due sono stati avvistati a Milano, al Portrait Milano, un lussuoso boutique hotel. Si è trattato di un incontro casuale, come specificato anche dalla rivista di Alfonso Signorini. La showgirl era a cena con l’amica Martina Menegon, mentre Corona era con Sara Barbieri, sua attuale compagna, incinta di otto mesi.

La rivista ha subito spento le speranze dei fan che ancora sperano in un loro ritorno di fiamma, rivelando che tra i due c’è solo una splendida e solida amicizia:

“Belen tra le braccia di Corona! La Rodriguez incontra a Milano il suo storico ex. E lo saluta con grande affetto. I due sono di nuovo insieme. No, non c’è nessun ritorno di fiamma tra i due, la loro storia si è chiusa definitivamente. E nonostante la fine della relazione, in questi anni entrambi hanno definito «molto importante» quello che c’è stato, senza mai sminuirlo, affermando, anzi, di tenere ancora l’uno all’altra, e viceversa. E il forte e caloroso abbraccio che i due ex si scambiano in queste foto esclusive ne è la conferma“.

Belen ha così avuto l’occasione di conoscere la nuova compagna di Fabrizio, Sara, che a breve diventerà mamma. Se per la Barbieri si tratta del primo figlio, per l’ex re dei paparazzi è il secondo dopo Carlos Maria, avuto con Nina Moric.