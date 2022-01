Belen Rodriguez, paparazzate: incontri con Michele Morrone e l’ex Iannone

Sempre nel mirino del gossip, Belen Rodriguez è stata recentemente protagonista di paparazzate. Sebbene sia ufficialmente finita la storia con Antonino Spinalbese, anche dalle ultime dichiarazioni che si è lasciata sfuggire la donna, la showgirl continua a far discutere.

ULTIME PAPARAZZATE – Dagli scatti pubblicati sul settimanale Chi, tra Belen e Michele Morrone è nato un bel rapporto. In passato, infatti, l’attore ha speso per l’argentina delle parole poche carine.

Tra i due, però, sembra che le cose si siano risolte. Da quanto riportato dal magazine, il protagonista di 365 ha fatto anche tappa a casa di Belen: “Si sono visti più volte anche in privato, a casa Rodriguez. Morrone si è sempre presentato dopo cena per poi andarsene a tarda notte”.

Gli incontri per Belen però non sono finiti qui. La conduttrice, infatti, ha incontrato casualmente anche una sua ex fiamma. Si tratta di Andrea Iannone, con cui la donna si è legata sentimentalmente qualche anno fa.

Dopo il brunch con degli amici e i suoi figli (presenti sia Santiago sia Luna Marì), Belen Rodriguez ha deciso di concedersi una passeggiata. Uscita dal locale, la donna ha incontrato casualmente il centauro. Tra i due, da come mostrato dalla rivista di Alfonso Signorini, c’è stato anche un abbraccio. A confermare il buon rapporto tra i due ex sono state le parole che Andrea ha speso su Belen in una recente intervista a Verissimo.