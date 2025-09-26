Belen Rodriguez, sbotta contro i paparazzi:” Lasciatemi stare”

Gli anni passano, ma il volto di Belen Rodriguez continua ad essere al centro delle copertine. La modella viene fotografata quotidianamente, ovunque si trovi. Stavolta, però, ha detto basta.

Stando a quanto riportato dal giornale “Oggi”, la showgirl si trovava in compagnia di sua figlia, Luna Marì, quando ad un certo punto, si è resa conto dei flash puntati su di lei e sulla piccola. Con tono secco ed infastidito, ha sbottato:” Sono stanca. Andate via e state lontani da me e dalla mia bambina.”

Non è la prima volta che Belen si trova a dover affrontare situazioni simili. In passato, le stesse di dinamiche sono avvenute mentre era con il figlio Santiago De Martino. Non ha mai affrontato di petto la situazione, optando sempre per la strada dell’indifferenza. Questa volta, invece, ha deciso di non far finta di niente.

I fotografi si erano posizionati fuori al bistrot, dove la Rodriguez e la bambina stavano facendo merenda nel pomeriggio. La modella argentina aveva, infatti, da poco preso Luna, all’uscita da scuola.

Ormai, sono mesi che la showgirl ha i flash puntati su di sé. Basta ricordare qualche episodio: la pompa di benzina, la lite a Porto Cervo… Sorge, allora, spontanea una domanda: Belen è diventata insofferente ai paparazzi o sono loro effettivamente a star esagerando ed a non lasciarle un po’ di tregua?