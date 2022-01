Belen Rodriguez, parla di tradimenti: a quale ex si riferisce?

Attualmente in vacanza insieme all’amica Patrizia Griffi, Belen Rodriguez non smette di far parlare di sé. A farla finire per l’ennesima volta al centro dell’attenzione è stata una IG Story in cui la donna ha parlato di tradimenti.

A QUALE EX SI RIFERISCE? – Durante questi primi giorni di relax, Belen e l’amica non smettono di aggiornare i loro follower. Ad attirare l’attenzione degli utenti di Instagram, finendo per essere al centro delle chiacchiere è stata la storia della Griffi.

Patrizia, infatti, in una IG Story ha mostrato Belen con un filtro che mette le corna a chiunque finisca davanti l’obbiettivo. Parlando proprio di corna, la Rodriguez si è lasciata andare ad un’affermazione che non è sfuggita ai fan: “Sono solo tue? Io penso di averle”.

Davanti a queste parole, Patrizia allora le fa notare che: “Le aveva avute”. Con questo, quindi, la donna fa riferimento a delle esperienze passate della showgirl argentina. Nonostante questa precisazione, la Rodriguez incalza l’amica: “Le avrò sicuramente. Dalle corna non si salva nessuno”.

Sebbene la conduttrice non abbia fatto alcun nome e abbia avuto solo cinque storie importanti, in molti pensano che si riferisse ad Antonino Spinalbese. Nonostante nessuno dei due si sia mai pronunciato al riguardo, sono tanti che credono che tra Belen Rodriguez e il padre di Luna Marì sia finita. Queste, però, rimangono ovviamente supposizioni, alimentate dalla lontananza tra i due che, oramai, non si mostrano più insieme.