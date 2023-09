Belen Rodriguez, periodo complicato per la showgirl: “Ho perso 7 kg”

La separazione da Stefano De Martino è stata molto difficile per Belen Rodriguez, come dimostrano le sue dichiarazioni e il suo cambiamento fisico evidente. Recentemente, la modella argentina è apparsa molto più magra sui social media. Questo non è un inganno, Belen ha effettivamente perso una notevole quantità di peso, ben 7 kg da quando ha iniziato la complicata rottura con il presentatore campano. Considerando che Belen aveva già un corpo snodato, è evidente che perdere più di 5 chili è qualcosa di molto evidente.

A pezzi dopo l’addio di De Martino

Su Instagram, diversi utenti hanno notato il suo dimagrimento e Belen ha risposto a uno di loro, suggerendo chiaramente che gli ultimi mesi sono stati estremamente difficili e complicati per lei da affrontare. “Sì, purtroppo gli ultimi mesi sono stati davvero complicati. Ho perso 7 chili, ora sto mangiando come una pazza” ha risposto Belen ad un commento.

L’accento posto su “ora sto mangiando come una pazza” si riferisce al fatto che, dopo aver sofferto a causa dell’amore, sembra che Belen Rodriguez abbia raggiunto un nuovo equilibrio e una nuova serenità emotiva. Questo cambiamento è in gran parte attribuito all’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni, con cui Belen ha recentemente iniziato una relazione romantica.

Inizialmente, si pensava che Lorenzoni fosse un amico di lunga data della showgirl, poiché i due si conoscevano da diversi anni. Tuttavia, è evidente che ora stanno vivendo una relazione amorosa, come dimostrato da alcune foto pubblicate da Belen in cui si mostrano scambiarsi appassionati baci.

Chi è Elio Lorenzoni

40 anni, imprenditore bresciano, Elio Lorenzoni sarebbe l’uomo che ha rubato il cuore a Belen Rodriguez. L’uomo ha studiato economia e gestione aziendale all’Università Cattolica di Milano, per poi diventare presidente di Lorenzmotors e amministratore di Lorenzoni Srl. Pare, inoltre, che i due si conoscano da diversi anni, ovvero dal periodo in cui Belen ha iniziato poi la sua frequentazione con Antonino Spinalbese. Tuttavia, l’imprenditore sembrerebbe molto riservato come dimostra il suo profilo social da appena 600 followers.