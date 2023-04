Belen Rodriguez, periodo difficile: il retroscena raccontato da “Diva e Donna”

Belen Rodriguez è una delle showgirl più amate in Italia. La donna ha ricoperto molti ruoli importanti in tv, non per ultimo come conduttrice a Le Iene. Tuttavia, secondo il settimanale Diva e Donna, la showgirl argentina starebbe attraversando un momento molto difficile nella sua vita personale e professionale.

I retroscena del disagio di Belen

Il settimanale ha dedicato la copertina a Belen e Stefano De Martino e intitolato così lo spazio a loro dedicato: “Stefano solo tu puoi guarirmi dal mio male oscuro…”. Un dettagliato articolo su quello che potrebbe aver trascinato la Rodriguez in un buco nero di tristezza e disagio.

Il settimanale ha parlato addirittura di “forte disagio” e “profonda crisi personale”. Cosa sta accadendo a Belen Rodriguez? Quali sono le motivazioni di questa tristezza? Diva e Donna ha provato a ragionarci su: “Starebbe iniziando a fare i conti con i segni del tempo…Sentirebbe di non essere più quella di una volta”.

“Se solo qualche anno fa spopolava in trasmissione tv e riviste, nell’ultimo periodo invece stanno emergendo nuove promettenti starlette più giovani di lei” si legge sulla rivista edita da Cairo Editore.

Stefano De Martino sempre più famoso

Invece, per quanto riguarda Stefano De Martino, il conduttore ed ex ballerino è sempre più famoso e lo cercano continuamente per progetti in tv. Ipotizza il settimanale che “la situazione di disagio vissuta da Belen, però, potrebbe riguardare, seppur indirettamente, anche il marito con cui i ruoli sembrano essersi invertiti… La star in casa adesso è lui…”.