Belen Rodriguez, piovono le critiche degli hater: l’epica risposta della showgirl

Dopo l’inaspettata fine della sua storia d’amore con Elio Lorenzoni, Belen Rodriguez ha dovuto nuovamente fare i conti con gli hater. La showgirl argentina, infatti, si è ritrovata al centro di numerose critiche sotto l’ultimo scatto pubblicato sui social.

Come dimostrato già in passato, la donna non ha affatto taciuto davanti a questi commenti negativi. L’ex volto de Le Iene, infatti, ha deciso di replicare davanti alle diverse critiche ricevute nelle ultime ore.

LE EPICHE RISPOSTE DELLA RODRIGUEZ – Belen è stata spesso al centro della cronaca rosa per via delle sue altalenanti relazioni. L’ultima sua storia d’amore, quella con Elio, sarebbe giunta al capolinea. Sebbene la showgirl argentina non abbia ancora commentato pubblicamente quanto accaduto con l’imprenditore, gli hater non si sono fatti attendere.

Sono stati diversi gli utenti che su Instagram hanno deciso di attaccare duramente la donna. Se c’è stato chi l’ha accusata di innamorarsi fin troppo velocemente, c’è stato chi ha avuto da ridere sul ruolo di Belen Rodriguez come madre. La showgirl, però, ha deciso di rispondere per le rime a diversi hater.

A chi le chiede “A quando il prossimo boyfriend?”, la Rodriguez ha deciso di dare un’epica risposta. La donna, infatti, ha così replicato: “Sono fatti miei”. Ovviamente, c’è anche chi ha preso le difese di Belen, invitandola ad ignorare tutti i commenti velenosi degli hater.