Belen Rodriguez: polemiche sui social, la risposta di lei

Belen Rodriguez è una dei personaggi più seguiti e al tempo stesso più criticati del mondo dei social. Nelle ultime ore, la donna è finita al centro di una polemica avvenuta su Instagram a causa di una discussione tra lei e una hater. La risposta di lei ha suscitato grande scalpore facendo il giro del web.

BELEN RODRIGUEZ: UNA HATER LA CRITICA SUI SOCIAL – Qualche ora fa la showgirl argentina ha pubblicato una foto che ha generato molto scalpore. Nello scatto vengono ripresi dei pesciolini blu attaccati a una parete. Come didascalia ha aggiunto un pensiero riguardante le persone che “navigano nella direzione sbagliata” e ha incitato quest’ultime a non lamentarsi.

Una donna è intervenuta sotto al post commentando. Ha dichiarato che Belen non può proprio più fare a meno dei soggetti ripresi nelle immagini, vale a dire i pesci, a tal punto da fotografarli. In molti sono intervenuti in difesa della showgirl.

LA RISPOSTA DI BELEN RODRIGUEZ – Belen ha scelto di rispondere immediatamente al commento scrivendo una frase che ha stupito tutti. Ha infatti ironizzato dicendo di aver deciso di cambiare parte della sua vita e di dedicarsi al mondo del po**o. La hater ha prontamente risposto ricordandole che ha già fatto parte di questo settore.

Belen ha scelto di non replicare più, mentre gli altri utenti hanno continuato ad accusare la donna che l’ha attaccata. Altri invece hanno accusato la showgirl di cambiare uomo ogni minuto. Per ora non ci sono stati risvolti e la donna si sta godendo la sua vacanza.