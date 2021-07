Belen Rodriguez porta a casa Luna Marì e la presenta a Santiago: la sua reazione

L’incontro più attesi dei social è finalmente avvenuto. Il piccolo Santiago, figlio di Belen e Stefano De Martino, ha conosciuto la sua tenera sorellina, Luna Marì, nata da pochissimi giorni.

La bambina di Belen Rodriguez è nata in una clinina di Padova, dove il personale ha chiuso l’accesso agli ascensori del terzo piano per evitare il caos dei fan della showgirl.

LA REAZIONE DI SANTIAGO DOPO L’INCONTRO CON LUNA MARI – La reazione del piccolo Santiago ha spiazzato praticamente tutti. Belen gli chiede: ”Com’è Santi”? Lui risponde chiaramente: ”Bella”. Il piccolo è sicuramente emozionato.

Insomma la famiglia con l’arrivo di Luna Marì si allarga e Santiago si è mostrato sin da subito un bambino attento e premuroso nei confronti della nuova sorellina. La Rodriguez in questi giorni si trova a passare la sua convalescenza in una villa vicino Rovigo.

Il posto nel quale si trova la showgirl argentina, è segretissimo e soprattutto blindato, per evitare la folla di fan impazziti per vederla. Per ora la donna pare non abbia progetti televisivi perché probabilmente preferisce dedicarsi di più alla vita di famiglia. Il suocero Gustavo Rodriguez, pare che invece parteciperà a ”Pechino Express”. I rumors hanno dichiarato che lui arriverebbe in tv proprio grazie a Belen, ma sarà davvero così?