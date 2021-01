Belen Rodriguez, posta una foto su Instagram, ma non è sua: la risposta dell’influencer russa

A finire al centro dell’attenzione del web è Belen Rodriguez, volto noto sia nel gossip che sui social. Questa volta, però, a far parlare non è nessun rumors sulla sua vita amorosa, ma sua una foto postata sui social. Stando a quanto mostrato dalla pagina Instagram Veryinutilpeople, lo scatto in questione non apparterrebbe affatto alla showgirl argentina, ma ad un influencer russa.

“Uguali ma uguali” – Solo poche ore fa Veryinutilpeople ha postato un collage che mostra due foto identiche, una postata da Maya Zaboshta e un’altra dalla Rodriguez. L’unica differenza, come anche scritto sopra le immagini, è il periodo in cui sono state postate su Instagram: Maya nel 2020 e Belen solo poche ore fa.

LA RISPOSTA DELLA BLOGGER – Sembrava che la questione fosse finita, ma il post della pagina è arrivato inaspettatamente all’influncer “derubata”. La Zaboshat ha infatti condiviso sulle sue IG Storys l’immagine incriminata, lasciando anche un commento che, come si è poi scoperto, si è trattato di una vera e propria frecciatina.

Veryinutilpeople ha ovviamente repostato la storia dell’influencer russa, chiedendo se tra i suoi follower ci fosse qualcuno capace di tradurre la breve dichiarazione fatta da Maya. I curiosi fan della pagina non hanno dovuto attendere molto prima di ricevere la traduzione:

“Fa piacere quando un blogger con 9 milioni di persone nel suo profilo, prende (ruba) e le mette nel suo profilo come se fossero sue”.

Davanti a questo inaspettato risvolto, sono in molti a chiedersi come reagirà Belen Rodriguez. Non resta altro che attendere possibili aggiornamenti.