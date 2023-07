Belen Rodriguez, pronta a un nuovo progetto di lavoro: “È cucito su misura per lei”

Quest’anno c’è stata una vera e propria rivoluzione negli studi di Mediaset e ad essere coinvolta è stata Belen Rodriguez. La showgirl argentina, però, sarebbe pronta a intraprendere un nuovo progetto lavorativo su un’altra rete.

“È cucito su misura per lei” – Dopo l’addio a Mediaset, Belen sarebbe pronta ad approdare su Discovery. La donna, infatti, ha recentemente concluso la sua esperienza a Le Iene dove ha vestito i panni della conduttrice per ben due edizioni. Inoltre, nelle scorse settimane ha annunciato di aver deciso di lasciare la conduzione di Tu Si Que Vales, noto programma di Maria De Filippi.

Sebbene questo è il primo anno che la Rodriguez non sarà presente in nessuna trasmissione di Mediaset, la donna sarebbe pronta a sbarcare su una nuova rete. Come molti altri volti noti del piccolo schermo (come Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback), anche Belen potrebbe sbarcare su Discovery.

A rivelare questa nuova indiscrezione è stato Alberto Dandolo, nota penna di Dagospia. Il giornalista ha così svelato il possibile nuovo progetto televisivo di Belen Rodriguez:

“È una showgirl notissima. Ha lasciato ben due programmi di successo a Mediaset e di parla di un progetto cucito su misura per lei dal gruppo Discovery”.