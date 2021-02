Belen Rodriguez, quinto mese di gravidanza ma i follower criticano: “Hai battuto Chiara Ferragni!”

Belen Rodriguez si sta godendo la seconda gravidanza in pace con il suo fidanzato Antonino Spinalbese. Tuttavia, la showgirl argentina non è immune alle numerose critiche che stanno arrivando sui social da parte di follower e haters. Belen, però, ha tenuto a spiegare il suo punto di vista e ha messo a tacere le malelingue.

GRAVIDANZA CONFERMATA – Le voci sulla presunta gravidanza di Belen Rodriguez continuavano ad infiammare il web. Per un periodo di tempo, la showgirl ha deciso di non commentare e ha tentato di nascondere il pancino anche sui social, dove sicuramente i follower avrebbero scoperto tutto. Tuttavia, ormai la cosa era talmente evidente che la stessa Rodriguez ha ammesso di essere incinta di cinque mesi e sente che il nascituro sarà una bambina.

Dopo la confessione, sono iniziate a circolare più scatti del suo pancino, foto che hanno ricevuto numerosissime critiche da parte dei più scettici. In molti hanno accusato Belen Rodriguez di mentire, la pancia è troppo piccola, secondo queste persone, per essere incinta di cinque mesi.

“La pancia dov’è?” chiedono i follower a gran voce, “Sei troppo magra” scrive un altro follower su Instagram; “Hai battuto Chiara Ferragni!” ironizza un follower paragonando la sua gravidanza a quella della nota influencer, la quale anche lei ha avuto un pancino piccolo. Effettivamente, nonostante la showgirl sia entrata nel quinto mese di gravidanza, della pancia non c’è traccia. Belen Rodriguez, però, ha deciso di mettere a tacere le critiche.

LA RISPOSTA DI BELEN RODRIGUEZ – Per mettere fine a questo susseguirsi di voci infondate e critiche al vetriolo, la showgirl argentina ha deciso di spiegare come stanno davvero le cose e come le sta vivendo. “Chiara ha una bellissima pancia, a me deve ancora scoppiare” ha dichiarato Belen. Poi la showgirl ha precisato che a questo punto della gravidanza, il feto è grande come un limone, per questo la pancia non è grande.