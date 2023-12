Dopo l’ennesima fine della loro storia Belen e Stefano hanno finalmente parlato della loro rottura. La bella argentina da Mara Venier e Stefano da Fazio a Che tempo che fa. Quello che è apparso al pubblico più di tutto è stato il malessere della Rodriguez nel trattare l’argomento e gli occhi lucidi mentre si raccontava a cuore aperto con la Venier.

Tra Stefano e Belen è stato amore al primo sguardo: i due si sono innamorati durante le registrazioni di Amici, hanno messo al mondo Santiago e si sono sposati. I tira e molla e le incomprensioni hanno preso il sopravvento dopo poco ed entrambi non hanno saputo fare a meno che allontanarsi.

Inevitabilmente una coppia chiacchierata come la loro, vive le crisi con l’attenzione mediatica puntata addosso e questo spesso crea molteplici disagi. Stefano e Belen hanno due modi completamente diversi però di affrontare la rottura, la Rodriguez mostra in maniera più esplicita quanto accade nella sua vita mentre De Martino preferisce vivere nella riservatezza.

Belen reagisce all’intervista di Stefano

Domenica scorsa Belen è stata ospite da Mara Venier e in quella occasione ha raccontato come sono andate le cose: “Tra noi è finita a causa di molti tradimenti di Stefano. Io ne ho scoperti 12 poi mi sono fermata”. La showgirl ha confessato di aver sentito al telefono le signorine e a quanto pare tra i nomi sarebbe spuntato anche quello di Alessia Marcuzzi. Belen ha attraversato dopo la rottura un periodo molto difficile che le ha anche causato una forte depressione curata in una clinica.

Dopo l’intervista della Rodriguez, Stefano a Che Tempo che fa, ha trattato l’argomento con Fazio: “Io non racconterò la mia verità, Belen è sempre la madre di mio figlio”. Anche in questo caso De Martino non si è sbilanciato su come sono andate le cose secondo la sua versione, i fan ad ogni modo sembrerebbero credere a Belen, visti anche i trascorsi di Stefano nei confronti di Emma.

Dopo l’intervista di De Martino ad ogni modo sembrerebbe che la Rodriguez non abbia commentato nulla, a rispondere è stata una risata ironica seguita da un silenzio.