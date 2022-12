Belen Rodriguez, replica alle nuove accuse: “Nessuno lo ha mai vietato”

Tra i concorrenti più chiacchierati di quest’ultima edizione del GF Vip c’è Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez. Dalla loro storia d’amore, giunta al capolinea da tempo, è nata Luna Marì, la prima figlia del gieffino e la seconda per la showgirl argentina. È stata proprio la Rodriguez che nelle ultime ore è finita al centro delle critiche, trovandosi costretta a replicare.

“Nessuno lo ha mai vietato” – Come già riportato da prima dell’inizio del percorso di Antonino nel reality, Belen avrebbe deciso di non essere messa in mezzo alle dinamiche del GF Vip. Si è anche vociferato di una diffida della showgirl verso la trasmissione, un rumors mai commentato dalla donna.

Al di là di quanto riportato sul web, la donna non si è mai sbilanciata sull’ex compagno e sulla sua avventura all’interno della casa più spiata d’Italia. Nonostante questo silenzio, la Rodriguez si è trovata recentemente al centro di pesanti accuse. Nello specifico, alcuni utenti di Instagram hanno chiesto alla conduttrice di far avere ad Antonino le foto della figlia.

Il tutto ha avuto inizio sotto un breve video che Belen Rodriguez ha deciso di condividere su Instagram, mostrandosi insieme alla piccola Luna Marì. Come rivelato dalla stessa showgirl, attualmente lei e la figlia si stanno riprendendo da una brutta influenza che le ha costrette a casa.

Tra i tanti commenti dei fan della donna che le augura di riprendersi presto e di chi si complimenta per la bellezza della figlia, c’è chi ha iniziato a muovere delle pesanti accuse: “Manda una foto al padre che sta al Grande Fratello da quasi 3 mesi e ancora non gliel’hai fatta avere. Sarebbe un bel gesto per lui”. Davanti a queste polemiche, la conduttrice de Le Iene non è rimasta di certo in silenzio e ha deciso di replicare pubblicamente per mettere fine a queste voci di corridoio: “Nessuno lo ha mai vietato”.