Belen Rodriguez riprende sua sorella Cecilia sui social: ‘sei una pasticciona’

Belen Rodriguez, nelle ultime ore, ha ripreso sua sorella Cecilia, per una gaffe fatta sul suo profilo social di Instagram, ma cosa sarà successo? Scopriamo insieme come mai Belen ha ‘sgridato’ sua sorella pubblicamente.

IL RAPPORTO DI BELEN CON LA FAMIGLIA – Il rapporto di Belen Rodriguez con la famiglia è un tipo di legame molto stretto. Li abbiamo sempre visti affiatati e vicini gli uni dalla parte dell’altro, sia per quanto riguarda il fratello Jeremias che sua sorella minore Cecilia.

L’AFFETTO DIMOSTRATO AL GF – Anche quando sua sorella minore, Cecilia, ha partecipato al Grande Fratello Vip, due anni fa, incontrando quello che sembra essere attualmente l’amore della sua vita, Ignazio Moser, Belen andò in studio per dimostrarle tutto il suo affetto e il suo supporto, augurandole anche l’eventuale vittoria.

BELEN RIPRENDE SUA SORELLA SUI SOCIAL – Proprio per il fatto che Belen è la sorella maggiore capita che si senta in dovere di ‘riprendere’ e qualche volta di ‘sgridare’ sua sorella. Anche stavolta è successo, ma la motivazione non è nulla di particolarmente serioso. Proprio poche ore fa sui social ha scritto a sua sorella: ‘sei una patata, ma una patata pasticciona’. Ecco cos’è successo.

LA GAFFE DI CECHU – Cecilia avrebbe consigliato ai suoi followers di utilizzare un prodotto di bellezza utile alla pelle. Cecilia lo avrebbe presentato come ‘acido ialuronico’ e avrebbe consigliato di utilizzarlo ogni sera per avere una pelle più luminosa. Subito dopo è intervenuta Belen a chiarire la situazione.

L’INTERVENTO DI BELEN – Belen ha ripostato sul suo profilo Instagram il prodotto sponsorizzato dalla sorella e ha dichiarato: “Questo non è acido ialuronico, ma glicolico, ed è meglio non usarlo tutte le sere, ma alternare”. Ci ha tenuto a ‘riprendere’ quanto detto dalla sorella poichè non sarebbe corretto dare consigli poco chiari ai propri followers.