Belen Rodriguez, ritorno di fiamma con Stefano De Martino? Le segnalazioni. Intanto lei si dichiara single sui social

In queste ore, sta facendo molto discutere la vita privata di Belen Rodriguez. Stando alle segnalazioni arrivate, compresa quella di un noto paparazzo, la showgirl argentina starebbe frequentando nuovamente Stefano De Martino. La coppia era scoppiata definitivamente (per la seconda volta) l’anno scorso, proprio durante la fine dei vari lockdown.

Ennesimo ritorno di fiamma?

Il gossip sulla coppia sembrerebbe non volersi arrestare, anzi, come un fiume in piena riempie pagine e pagine di giornali dedicati al mondo dei vip. In queste ore, l’ennesimo ritorno di fiamma tra Belen e Stefano ha trovato la conferma da parte di un paparazzo che giurerebbe di avere delle foto compromettenti e che farà pubblicare. Nel frattempo, l’uomo continua ad alimentare questa fiamma che vedrebbe la coppia nuovamente insieme.

Andrea Franco Alajmo, il paparazzo in questione, ha svelato a Mattino 5 da Federica Panicucci di essere in possesso di materiale sulla Rodriguez e De Martino. “La nostra Belen Rodriguez ha ricominciato a frequentarsi con il suo ex marito Stefano De Martino. Ormai da tre settimane. E non per il figlio. Quindi Belen sta tornando col suo ex marito” ha fatto sapere Alajmo.

Delle foto dei due insieme in realtà sono già uscite ma pare che questa volta ci sia qualcosa di veramente compromettente ed inequivocabile. Il paparazzo, infatti, ha spiegato che questi non sono stati incontri da normali genitori, non si sono visti per Santiago. “Le foto non mentono mai” ha aggiunto Alajmo.

Belen si dichiara single sui social

Nonostante le parole del paparazzo e le voci sul web, su Instagram la Rodriguez si dichiara single. In alcune stories pubblicate sul social, la donna scherzando con suo figlio Santiago ha dichiarato: “Mamma è single”.