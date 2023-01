Belen Rodriguez, rivelazione social: “Massacrata”

Belen Rodriguez, nota showgirl argentine e modella, è molto seguita e amata dagli italiani. Sui social conta ormai più di 10 milioni di follower e spesso condivide momenti di vita quotidiana e chiacchiera con loro. Nelle ultime ore, la mamma di Santiago e Luna Marì ha fatto delle rivelazioni.

Tra sport e Instagram stories

Nelle scorse ore, Belen ha pubblicato delle stories in palestra, pronta per la sua lezione di pilates. La showgirl ama molto lo sport e ne approfitta tutte le volte che può per mantenersi in forma. Il pilates è una disciplina che sembra semplice ma non lo è affatto, per questo può rischiare di essere molto pesante per chi la pratica.

“Oggi mi hanno proprio massacrata! Domani già lo so che non camminerò” ha esordito Belen su Instagram pubblicando una foto della palestra. La Rodriguez è solita raccontare momenti di vita quotidiana sui social, ma non troppo, poiché tiene anche molto alla sua privacy.

A differenza delle altre influencer, infatti, la Rodriguez preferisce condividere momenti di vita professionale come sponsorizzate, la sua linea di abbigliamento Hinnominate e le sue comparse al programma Le Iene. Tra una stories di lavoro e l’altra, si concede anche il privilegio di mostrare la sua vita quotidiana.

L’ultimo video di Whoopsee ne è la prova: la showgirl ripresa dai paparazzi mentre porta al parco la figlia Luna Marì e si diverte con lei. Il tutto coronato dall’ultima hit di Miley Cyrus, Flowers.