Belen Rodriguez, Rocco Siffredi: “Difficile da gestire”

Rocco Siffredi ha fatto delle importanti dichiarazioni su Belen Rodriguez: ecco cosa ha detto il re dei film per adulti

Tempo fa, in occasione della sua quarantena che lo ha costretto a chiudersi in casa, Rocco Siffredi rilasciò un’intervista da casa a MotoFestival. Il re dei film per adulti, inoltre, parlò dello stop forzato di Andrea Iannone e di Belen Rodriguez, ecco le sue parole.

Su Iannone e la squalifica

Come in molti sapranno, Andrea Iannone è stato squalificato per 4 anni poiché risultato positivo al Drostanolone lo scorso 17 dicembre 2019. Sulla notizia, Siffredi ha commentato: “Si è proprio rovinato”. Tuttavia, il re dell’hard ha poi spostato l’attenzione sull’ex compagna, Belen Rodriguez, donna molto amata dagli italiani.

Le parole sulla Rodriguez

L’attore e registra ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti e molto forti sulla showgirl argentina: “Io la penso come disse un uomo molto importante nel Paddock: ‘Ragazzi, in Italia tutti si farebbero… Belen Rodriguez, ma nessuno ci si vuole innamorare, l’unico che ci è cascato è stato lui.’

Lo dico con tutta la simpatia, non voglio essere cattivo, però voglio dire… Per portare Belen a letto non va bene la patente che hanno ‘sti ragazzi!“. Insomma, parole molto impegnative su Belen, la quale attualmente pare aver ritrovato la serenità con Stefano De Martino, con il quale condivide un figlio, Santiago.