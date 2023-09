Belen Rodriguez, rompe il silenzio sui social dopo le parole di Alessandro Cattelan: “Quelle scarpe che saltano alto!”

Dopo quanto accaduto durante la prima puntata di Stasera C’è Cattelan, l’amato programma di Alessandro Cattelan in onda su Rai 2, Belen Rodriguez è tornata sui social. Trascorse due settimane in cui la showgirl argentina ha deciso di prendersi una pausa dal mondo virtuale, è tornata condividendo alcuni scatti su Instagram. In molti hanno interpretato questo post come una velata replica a quanto si è detto in questi ultimi giorni.

“Quelle scarpe che saltano alto!” – Come è oramai noto da tempo, Belen sarebbe dovuta essere presente alla prima puntata della nuova edizioni di Stasera C’è Cattelan. La Rodriguez, però, secondo alcuni rumors, avrebbe fatto dietrofront poche ore prima della puntata.

In studio, il conduttore avrebbe deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa attraverso un breve monologo comico. Stando a quanto dichiarato da Cattelan, Belen Rodriguez avrebbe dato buca all’ultimo minuto per via di alcuni problemi di salute. Inoltre, Alessandro ha fatto sapere che quella era la seconda volta che la conduttrice gli dava buca all’ultimo.

A distanza di un paio di giorni dalle dichiarazioni del conduttore, sembrerebbe che la Rodriguez abbia deciso di replicare a modo suo. Su Instagram, la donna ha pubblicato in un post una serie di suoi scatti, tutto normale se non fosse per la descrizione. A far discutere, infatti, è la frase che accompagna le immagini.

Ad accompagnare le foto è la frase: “Quelle scarpe che saltano alto!”. Una frase come un’altra, ma che per molti utenti potrebbe essere una replica a quanto detto su di lei in questi ultimi giorni. Non c’è dato saperlo, ma non è nemmeno da escludere la teoria di una parte del popolo del web.