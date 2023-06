Belen Rodriguez, sempre più lontana da Mediaset: che sia vicino all’addio?

Nelle ultime ore a far discutere è stata l’indiscrezione che vede Belen Rodriguez sempre più lontana da Mediaset. La showgirl argentina, infatti, sembra non abbia in cantiere alcun progetto che riguardi l’emittente di Pier Silvio Berlusconi.

SEMPRE PIÙ LONTANA DA MEDIASET – Nella giornata di ieri, Giuseppe Candela, nota penna di Dagospia, ha rivelato che la Rodriguez non sarà più al timone di Tu Si Que Valez. Dopo 9 anni di condizione, pare che la donna abbia deciso di non tornare.

L’indiscrezione, però, non finisce qui. Belen non sarebbe stata alla nuova edizione de Le Iene. Come già si mormora da tempo, pare che a sostituire la showgirl potrebbe essere Veronica Gentili. Volto noto di Mediaset e che, recentemente, è stata vista stata a Cologno Monzese, a pranzo proprio con Davide Parenti.

Indiscrezione, quella di Candela, che cerca ancora conferma. Sembra quasi che la showgirl possa dire addio a Mediaset, dove labora da ben 14 anni. Al momento, però, non resta altro che attendere ulteriori aggiornamenti.

Al momento, Belen Rodriguez è impegnata con Celebrity Hunted. Noto reality di Prime Video, dove la showgirl parteciperà al fianco di Cecilia, sua sorella. Oltre a questo programma, però, pare che la donna non ne abbia altri in cantiere.