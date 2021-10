Belen Rodriguez, shooting in lingerie: c’è chi le definisce “le prime foto da single”

Nonostante le tante voci sulla presunta crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, nessuno dei due ha detto nulla al riguardo. Mentre il gossip continua a parlare della coppia, la showgirl argentina ha voluto condividere le immagini del dietro le quinte di uno shooting.

LE PRIME FOTO DA SINGLE – A luglio Belen è diventata mamma per la seconda volta, dando alla luce Luna Marì. Dopo pochi giorni dal parto, la donna è subito tornata al lavoro, prendendo parte alle registrazioni di Tu Si Que Vales, programma che da poche settimane è tornato in onda su Canale 5.

A distanza di pochi mesi dal parto, la Rodriguez è tornata anche a dedicarsi al lavoro da modella. Nei giorni scorsi, infatti, la donna ha condiviso nelle IG Stories gli scatti in lingerie, dietro le quinte di un set pubblicitario. Nonostante siano passati pochi mesi dalla gravidanza, Belen è tornata ad avere una forma fisica perfetta.

Oltre a far parlare per il fisico pazzesco della donna, le immagini sono state definite anche “le prime foto da single”. Da settimane, infatti, si sta ipotizzando che tra la Rodriguez e Antonino sia avvenuta una burrascosa rottura.

CRISI DI COPPIA? – Nelle ultime settimane la coppia è finita nel mirino del gossip. Se prima i due non mancavano di condividere con i follower i loro momenti di coppia, nell’ultimo periodo ciò non sta accadendo. Questo silenzio ha subito fatto pensare che i due stiano attraversando una profonda crisi. Inoltre i due esperti di gossip, Alessandro Rosica e Biagio Danelli, hanno dichiarato di essere in possesso di rivelazioni.

E se Spinalbanese non ha detto nulla a riguardo, Belen Rodriguez ha recentemente pubblicato un post che potrebbe confermare, addirittura, la rottura: “Resta single fino a che non trovi quella persona che, insieme, non ha più paura della tempesta perché danzerà con te sotto la pioggia e con una lacrima sul suo viso che non noterai a causa della pioggia, ti dirà che sei la cosa più bella che non cercava ma che sotto sotto sperava di trovare“.