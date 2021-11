Belen Rodriguez, si accende di nuovo la speranza con Antonino Spinalbese? La segnalazione

La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sembrerebbe essere arrivata al capolinea. I due, tuttavia, stanno mantenendo molto riserbo lasciando i follower nel mistero più totale. In queste ore, però, la showgirl argentina sembrerebbe aver riacceso la speranza. Vediamo di cosa si tratta.

Crisi in atto

Ormai la crisi nera tra Belen e Antonino sembrerebbe palese. I due sono passati dal pubblicare tanti contenuti assieme al gelo più totale. Non sappiamo i motivi di questa crisi, soprattutto perché la showgirl è molto gelosa della sua privacy e non ama parlare della sua vita sentimentale in pubblica piazza. Sta di fatto che le cose non stanno andando bene.

Come se non bastasse, la donna in questo periodo è stata accostata a diversi flirt assai improbabili come Damiano dei Maneskin e nuovamente Stefano De Martino. Non crediamo che queste voci possano essere vere, ma come si dice, nella vita tutto è possibile.

Un gesto riaccende la speranza

Nelle ultime ore, un gesto inaspettato della Rodriguez ha mescolato tutte le carte in tavola. Pare, infatti, che la showgirl sia pronta a combattere per la sua vita privata, altrimenti non avrebbe senso ciò che ha fatto. Nello specifico, la donna ha lasciato un semplice like ad una foto di Antonino.

Un like può non significare nulla oppure significare tutto in questo momento. Sta di fatto che questo è stato il primo gesto pubblico dopo settimane di silenzi. Che i due stiano affrontando e superando questa crisi? Lo scopriremo solo vivendo.