Belen Rodriguez sparisce dai social: ha già partorito?

La modella sembra essere scomparsa dai social, soprattutto negli ultimi giorni. Ha pubblicato solo foto di sponsorizzazioni con vecchie foto, ma niente id più. I fan hanno cominciato a sospettare che la donna abbia già partorito. O forse si è solo recata già in ospedale ed è semplicemente pronta per partorire.

BELEN RODRIGUEZ HA GIà PARTORITO? – In realtà la risposta a questa domanda è no. Belen Rodriguez non ha già partorito. Non ha ancora messo al mondo sua figlia, la piccola Luna Marie. A provarlo sono i movimenti dei suoi familiari più stretti. ”FanPage”, ha ricostruito gli ultimi movimenti di Ceilia Rodriguez, sua sorella e Jeremias, suo fratello, oltre che ai suoi due genitori, Veronica e Gustavo.

L’intera famiglia, attualmente, è impegnata in una gita in barca, godendosi il sole di luglio e una bella settimana di relax. La sorella e rispettivamente il fratello sono impegnati con le loro dolci metà, ossia Ignazio Moser e Deborah Togni, con loro ci sono anche Andrea Damante e Elisa Visari.

Antonino Spinalbese, invece, non ha proferito parola al riguardo. Ma questa non rappresenta una novità. E’ risaputo che il nuovo compagno di Belen è abbastanza riservato e tende a non mostrare molto la sua vita privata, soprattutto a i giornali.

Antonino, però, nel frattempo è molto ricercato nel mondo del gossip, soprattutto da quando ha iniziato la sua storia con Belen Rodriguez. Attualmente però ha dichiarato al giornale ”Chi”, di essere molto felice la prossima bambina in arrivo.