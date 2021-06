Belen Rodriguez, sparita dai social: il commento della showgirl

In queste ore, Belen Rodriguez ha fatto preoccupare i fan perché è sparita dai social. La showgirl, infatti, sembrerebbe aver abbandonato per un po’ il telefono. Cosa è successo? Lo ha spiegato ai follower direttamente la presentatrice argentina.

BELEN SPARISCE DAI SOCIAL: IL MOTIVO – Nonostante la grandissima fama, la donna ci ha sempre tenuto alla sua privacy, soprattutto quando si parla dei suoi figli. Infatti, la showgirl ha spiegato ai follower di essere sparita dai social per godersi a pieno ritmo la sua gravidanza, che ormai è agli sgoccioli.

“Non è che io sia diventata antipatica. Sono un po’ gelosa della mia gravidanza, questo mi sta accadendo. Voglio tenere un po’ di cosine per me…così mi sembra quasi di custodire un po’ la mia gravidanza. Manca meno di un mese, non vedo l’ora!” ha detto Belen su Instagram.

Nulla di grave, quindi, solo tanta voglia di assaporare ogni momento della sua seconda gravidanza. Luna Marì, infatti, arriverà tra meno di un mese, un evento che la showgirl e Antonino Spinalbese stanno aspettando con molta ansia e gioia.

TANTA GIOIA IN CASA RODRIGUEZ – Belen non è l’unica della famiglia ad attraversare un momento gioioso. Anche sua sorella minore, Cecilia, sta vivendo un bellissimo periodo con il fidanzato Ignazio Moser. Quest’ultimo è appena tornato dall’Honduras dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi e pare che ci sia un matrimonio in arrivo. Belen è contenta per loro e qualche giorno fa scrisse di essere orgogliosa di averlo come cognato. Vi piace questa famiglia?