Belen Rodriguez, spiazza il pubblico: confermato il ritorno di fiamma con Stefano De Martino

Oltre ad essere un noto volto dello spettacolo, Belen Rodriguez è spesso al centro del gossip. Dopo le sue ultime paparazzate, in molti hanno iniziato a credere che tra lei e Stefano De Martino, suo ex marito, sia in corso un ritorno di fiamma.

Nonostante i due abbiano smentito pubblicamente, le foto fanno intendere altro. A rivelare cosa sta accadendo tra Belen e Stefano è stato proprio la showgirl argentina, spiazzando il pubblico de Le Iene.

LA CONFERMA UFFICIALE – L’ultima edizione de Le Iene vede al timone della conduzione Teo Mammucari e Belen Rodriguez. Ed è proprio nel noto programma di Mediaset che la conduttrice ha chiarito la sua situazione sentimentale.

Durante la diretta di ieri sera, la Rodriguez e Teo hanno deciso di rispondere ad alcune domande degli utenti di Twitter. Tra queste, una in particolare ha attirato l’attenzione della conduttrice: “Belen io un po’ di capisco. Perché ormai è chiaro cha Stefano De Martino è come il vino buono che invecchiando migliora. Me lo faresti assaggiare?”.

Davanti a questa domanda, Belen non si è affatto tirata indietro. Con la sua solita ironia, la showgirl ha voluto mettere in chiaro cosa stia accadendo tra lei e De Martino:

“Vuoi assaggiare Stefano? Allora, ce la potresti fare perché fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta“.