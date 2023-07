Sui social non si parla di altro se non della presunta nuova ed ennesima crisi coniugale tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Sono emersi, infatti, nuovi dettagli interessanti sulla vicenda ma i due non hanno confermato o smentito, come al solito.

Nuova crisi, spuntano altri dettagli

Sembrava essere tornato tutto alla normalità quando la coppia ha trascorso una vacanza in famiglia in barca, alle isole Pontine. Foto, sorrisi e momenti di relax che si sono tramutati in rapporti gelidi. In molti, infatti, hanno notato che Belen ha rimosso dal suo feed su Instagram l’ultima foto pubblicata con Stefano De Martino proprio in occasione della vacanza.

Un’altra curiosità, sicuramente da non sottovalutare, è che Stefano non indossa più la fede ed è stato avvistato alla presentazione del palinsesto Rai accanto ad Alessia Marcuzzi. Ricordate il gossip di un presunto flirt tra i due? Belen non ha mai dato risposte in merito a questo gossip, sta di fatto che qualcosa deve essere accaduto perché domenica 9 luglio la showgirl ha rimosso l’ultimo scatto con Stefano De Martino e nelle ultime ore anche lei si è mostrata senza fede al dito.

Nel frattempo, Stefano è volato a Londra con suo figlio Santiago ma una volta tornato non è apparso nella lista di invitati al compleanno di Ignazio Moser, cognato di Belen. Ma non è tutto perché sembrerebbe esserci un altro uomo nella vita della Rodriguez.

A parlarne è stata Deianira Marzano, riportando sulle sue IG Stories quanto raccontato da una fan. Stando a quanto rivelato dalla sua follower, Belen è stata avvistata in compagnia di un uomo misterioso alla festa di compleanno di Ignazio Moser, un tale Elio. Le fonti della Marzano affermano, inoltre, che Belen e l’imprenditore misterioso si siano già frequentati anche in passato, prima che lei conoscesse Antonino Spinalbese.

La foto pubblicata da De Martino

Infine, pare che Stefano abbia pubblicato sul suo feed una foto molto romantica in cui si vedono due persone di schiena e in penombra su un’auto d’epoca. Il gesto scaccia crisi, però, si è rivelato fasullo perché nella foto sono presenti due amici di Stefano e non quest’ultimo con la showgirl. “Una cosa è certa, prossimamente uscirà tutto sui giornali in merito a Belen e Stefano. E resterete sbalorditi” ha concluso Deianira.