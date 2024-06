Belen Rodriguez, sui suoi amori passati: “Sono stata fatta a pezzi, ma non mi arrendo”

Recentemente al centro del gossip per la sua nuova relazione, Belen Rodriguez è tornata a parlare della sua idea dell’amore. Sul palco del BCT, il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, la showgirl argentina si è messa a nudo raccontandosi.

“Sono stata fatta a pezzi, ma non mi arrendo” – Come mostrato dalle recenti paparazzate, la Rodriguez ha ritrovato il sorriso al fianco di Angelo Edoardo Galvano. Nonostante il difficile periodo affrontato solo pochi mesi fa, in cui ha dovuto fare i conti con la depressione, Belen non si è mai arresa:

“Sono stata fatta a pezzi, a brandelli. Ma alla fine vinco io, perché non mi arrendo. Sono innamorata dell’amore, non riuscirei a dire di amare più mia figlia di mia madre o di mia nonna”.

Rimanendo sempre in tema di amore, ovviamente la showgirl argentina ha parlato del tanto atteso matrimonio della sorella Cecilia con Ignazio Rodriguez, dove sarà la damigella d’onore della sposa. Alla sorella, con la quale ha un profondo legame, ha augurato:

“Cosa auguro a Cecilia? Sicuramente il mio augurio è quello di un lunghissimo matrimonio. Sono tanto emozionata anche ora mentre parlo”. Con la sua solita ironia, Belen Rodriguez ha aggiunto una frecciatina al cognato: “Se si sopporta il marito naturalmente”.