Belen Rodriguez, sul caso Ferragni: “È giusto che Chiara paghi, ma…”

Ospite al BCT, il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, Belen Rodriguez ha toccato diversi argomenti. In particolar modo, la showgirl argentina ha parlato di quanto accaduto a Chiara Ferragni e alle conseguenze dovute al Pandoro gate.

“È giusto che Chiara paghi, ma…” – Già nei mesi scorsi la Rodriguez non ha nascosto di non avere buoni rapporti con l’imprenditrice digitale. Nonostante tutto, però, Belen ha le idee chiare su quanto accaduto all’influencer dopo lo scoppio dello scandalo Balocco.

Sul palco del BTC, la showgirl si è detta convinta del fatto che la Ferragni debba pagare per i suoi errori, ma non è giusto tutto l’accanimento che si è riversato su di lei. Nel dettaglio, infatti, Belen Rodriguez ha così spiegato:

“Penso, per esempio, a quello che è capitato a Chiara Ferragni: indipendentemente dal fatto in sé e considerando che se sbagli è giusto pagare nelle sedi competenti, vedere tutto l’odio e le cattiverie che le sono arrivate fa male. Ci vuole più solidarietà, ci vuole più comprensione, e meno giudizio. In generale, cerco di immedesimarmi nelle persone che criticano, perché è evidente che abbiano passato qualcosa di brutto per comportarsi in quella maniera”.

Inoltre, la conduttrice ha poi invitato tutti a non credere a quanto viene mostra sui social. Molto spesso, infatti, le vite perfette e felici che vengono mostrate non corrispondono alla realtà dei fatti:

“Non pensate che le vite dei personaggi siano perfette. Mi rendo conto che da fuori sembra che io abbia una vita perfetta, ma non è così. Mi intristisco come si intristiscono tutti, e il fatto che sui social tutti appaiano felici e appagati è una bugia. È importante che la gente lo capisca”.