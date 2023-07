Belen Rodriguez, sulla rottura con De Martino: “Fingere quando sai perfettamente…”

Dopo il caos che è scoppiato con la sua paparazzata in compagnia di un uomo che non era Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha rotto il silenzio sui social. Attraverso alcuni versi di una canzone spagnola, la showgirl argentina avrebbe voluto dire la sua su quanto detto in questi ultimi giorni.

“Fingere quando sai perfettamente…” – Dopo un periodo di pesanti rumors che vedevano in crisi Stefano e Belen, quest’ultima è finita nuovamente nel mirino del gossip. Nei giorni scorsi, infatti, il settimanale Chi ha reso noti degli scatti che vedevano la donna in compagnia di Elio Lorenzoni, entrambi alla festa di compleanno di Ignazio Moser.

Dalla paparazzata della rivista di Alfonso Signorini, la Rodriguez è stata vittima di dure e pesanti critiche da parte del popolo del web. Dopo giorni di silenzio, sembrerebbe che la donna, anche se indirettamente, abbia deciso di replicare alle insinuazioni nate recentemente.

Nella giornata di ieri, tra le IG Stories della showgirl è apparsa la canzone Ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites” del rapper El Chojin, che sembrerebbe rispondere ai quesiti sorti dopo gli scatti di Chi. Nel tradurre il testo, però, c’è chi avrebbe letto anche una velata frecciatina a De Martino.

Belen Rodriguez non si sentirebbe una bugiarda nei confronti di nessuno, così come farebbero intendere alcuni versi del brano: “Nascondo le mie paure per apparire forte. Ma non più, è il momento di essere coerenti”, e poi: “Mentire per evitare di ferire le persone che ami. Fingere quando sai perfettamente che ti stanno mentendo”