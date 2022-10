Belen Rodriguez, tapiro d’oro per la showgirl: sfogo per Antonino Spinalbese?

La showgirl è stata raggiunta da Staffelli per il suo 31esimo tapiro d'oro. Un vaffa di troppo per Antonino? Il tg satirico smentisce

Belen Rodriguez ha ricevuto la visita di Valerio Staffelli di Striscia La Notizia e con lui anche il suo trentunesimo Tapiro d’Oro. Un vaffa***** di troppo le è costato caro alla showgirl argentina, la quale adesso dovrà fare spazio nella sua immensa collezione. Cosa sarà accaduto? Ripercorriamo insieme la vicenda.

Sfogo contro Antonino Spinalbese?

La showgirl si è lasciata andare ad uno sfogo particolare sui social e i più maliziosi hanno subito pensato che si trattasse di una frecciatina lanciata al suo ex, Antonino Spinalbese, ora nella casa del GFVip. Tuttavia, il tg satirico ha smentito queste accuse: Belen non si riferiva affatto al suo ex compagno.

“Nella vita non si discute solo con gli ex compagni, si discute anche con i colleghi: lui mi ha detto di prendere lezioni di italiano e io lo invito a prendere lezioni di canto” ha rivelato la Rodriguez, senza ovviamente fare nomi.

Di seguito, invece, vi riportiamo lo sfogo integrale della showgirl argentina: “Forse dovrei ogni tanto prendere delle “lezioni lessicali”, così mi è stato detto… ma il vaff**** (che si capisce molto facilmente) quando le cose “qualcuno” le racconta diversamente per i suoi comodi credo sia dovuto e parecchio chiaro, tra l’altro la mia metafora preferita! Buona notte alle persone che hanno il coraggio di cercare un dialogo per costruire, non per distruggere!”.

Non conosciamo il destinatario di queste parole, ma sappiamo che molto probabilmente di professione fa il cantante. Il suo, dunque, è stato il suo trentunesimo tapiro, pertanto la showgirl continua a rimanere in testa nella classifica di personaggi dello spettacolo più attapirati.