Belen Rodriguez è tornata al centro del gossip e non si fa altro che parlare di lei. Stando alle ultime segnalazioni circolate sul web, pare che la showgirl argentina sia incinta del terzo figlio, ma nulla è stato ancora confermato o smentito.

Like sospetto

La showgirl, infatti, sta facendo letteralmente sognare i fan perché non ha confermato o smentito la notizia, anzi, indirettamente ha lanciato una notizia bomba non indifferente. Quest’ultima, infatti, avrebbe messo un like sospetto ad un commento che faceva riferimento ad un terzo figlio in arrivo.

Non ci sarebbe nulla di male considerando che la Rodriguez, dopo la fine della sua storia con Antonino Spinalbese, è tornata con l’ex marito Stefano De Martino. Come se non bastasse, i due non stanno pubblicando nulla sui social dunque il mistero si infittisce ancora di più.

L’assenza a Le Iene

Qualche giorno fa, Belen non ha potuto partecipare a Le Iene ed è stata sostituita dall’attore Claudio Santamaria. Quest’ultimo, infatti, ha poi specificato che la donna non si era sentita molto bene, senza aggiungere ulteriori dettagli sulla faccenda.

Una volta rientrata in studio, la showgirl è rimasta sul vago e ha detto ironicamente che “doveva fare il tagliando alla macchina”. Insomma, Belen è incinta? Lo scopriremo solo più avanti.