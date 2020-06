Belen Rodriguez, torna a parlare della sua lite con Vladimir: “Oggi non farei la stessa cosa”

Una delle protagoniste indiscusse del gossip, Belen Rodriguez, ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi. Oltre a parlare della sua crisi con Stefano De Martino, la showgirl è tornata a parlare di una furiosa lite avvenuta anni fa con Vladimir Luxuria.

“Oggi non farei la stessa cosa” – In queste ultime settimane non si è fatto altro che parlare della nota conduttrice argentina. Motivo di così tanto chiacchiericcio è la sua crisi con Stefano, con cui, in passato, si era già lasciata. Dopo tanti rumors, la Rodriguez ha rilasciato una lunga intervista a Chi, parlando anche del suo passato televisivo.

Nel 2008, Belen ha partecipato all‘Isola dei Famosi, facendosi così conoscere al pubblico italiano. Durante quest’esperienza, la donna si è resa protagonista di una triste uscita transofoba. Riguardo questo suo errore del passato, la conduttrice ha ammaesso:

“L’altro giorno ho rivisto una mia discussione molto accesa con Luxuria all’Isola dei famosi e mi sono imbarazzata rivedendo i gesti e i modi. Sono certa che oggi non farei la stessa cosa, ma farei valere gli stessi concetti in modo diverso”.

LA NOTA DISCUSSIONE – L’accesa lite di cui ha parlato Belen, è accaduta durante la sua esperienza da isolana. In quell’occasione la Rodriguez e Vladimir Luxuria si sono scatenate in un’accesa discussione. Durante la lite, l’argentina ha accusato la compagna di essere invidiosa. Al “E che ti devo invidiare?” della Luxuria, la showgirl ha indicato le sue parti basse per poi replicare: “Questa mi devi invidiare!”.

Questo è sicuramente un triste capitolo della carriera televisiva di Belen Rodriguez. La donna, però, sembra realmente pentita delle parole per nulla belle che in passato ha rivolto a Vladimir.