Belen Rodriguez, trattamento di favore per il tampone? La rabbia del tassista

A causa dei nuovi focolai sparsi per tutta l’Italia, in molti sono dovuti ricorrere al tampone per verificare di aver contratto o meno il coronavirus. Sono aumentati nuovamente i casi di contagio, questa volta abbassando l’età media ma con una carica virale leggermente più bassa e una forte ondata di asintomatici.

Sono tanti i vip rientrati dalla Sardegna e dalle vacanze in generale ad essersi sottoposti al tampone. Alcuni dei volti più noti del mondo dello spettacolo, soprattutto i protagonisti di Uomini e Donne, sono risultati positivi e quindi obbligati alla quarantena. In queste ore, Belen Rodriguez è finita al centro delle polemiche.

BELEN SOTTOPOSTA AL TAMPONE – La showgirl argentina ha svelato, forse ingenuamente e senza riflettere, di essersi sottoposta al tampone sull’isola di Capri e di aver ricevuto l’esito negativo in meno di 24 ore. Questa sorta di trattamento di favore non è passato inosservato soprattutto da chi sta aspettando l’esito ormai da giorni.

LA RABBIA DEL TASSISTA – Come si legge su Il Fatto Quotidiano, un tassista caprese attende da dieci giorni l’esito del tampone: cinque giorni per ottenerlo e altrettanti in isolamento domiciliare in attesa di una risposta. Tutto questo non è accaduto a Belen Rodriguez, la quale ha ricevuto la risposta in poche ore.

“Ancora nessuno mi ha contattato ufficialmente per dirmi se sono negativo o positivo al Covid ora la febbre mi è passata, sto benissimo, ma la situazione sta creando notevoli danni economici a me e a tutta la famiglia” ha dichiarato furioso il tassista, il quale sta avendo non pochi problemi.