Belen Rodriguez, ultimi avvistamenti con Gianmaria: incontri segreti a Ibiza

Dopo le prime paparazzate a Capri, di Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi non si era saputo più niente. Ad avvistare nuovamente la coppia è stato il settimanale Chi, immortalandoli insieme e mostrando come tra i due le cose si stiano facendo serie. A far capire ciò è il fatto che in uno scatto si vede l’imprenditore napoletano tenere in braccio Santiago, il figlio della showgirl argentina.

I BACI A CAPRI – Dopo l’annuncio della fine della sua storia con Stefano De Martino, la donna si era presa un periodo di silenzio. Nonostante siano state tante le riviste che hanno tentato di ricostruire la fine della loro storia, i due non hanno mai voluto rivelare i motivi che li hanno portati a lasciarsi nuovamente.

La conduttrice è poi tornata a far parlare di sé dopo essere stata immortalata insieme ad un uomo, Gianmaria Antinolfi. Sia gli obbiettivi dei paparazzi che le segnalazioni dei presenti, hanno parlato di baci ed effusioni che hanno subito fatto pensare a una storia. Nonostante dopo la vacanza a Capri i due non si siano più fatti vedere insieme, a scovarli è stato il settimanale Chi.

INCONTRI SEGRETI A IBIZA – Da quanto riporta la rivista, una volta atterrato ed essersi registrato in hotel, Gianmaria ha passato il pomeriggio in spiaggia. Nel frattempo, la Rodriguez è stata in compagnia degli amici. I due si sono visti in segreto, nella villa dell’argentina. L’imprenditore l’ha infatti raggiunta verso le due di mattina, andandosene poi alle sette di sera del giorno dopo.

A far comprendere ancor di più che tra i due le cose si stiano facendo serie, però, è un’altra cosa. Domenica, dopo una cena avvenuta in compagnia di amici, Antinolti ha lasciato il locale in compagnia dell’argentina, fra braccia dell’uomo c’era Santiago.

Il dettagliato racconto con allegati scatti è possibile trovarlo nel prossimo numero di Chi, in edicola domani 22 luglio. Sembra proprio che Belen sia riuscita ad archiviare il capitolo ‘De Martino’, che Gianmaria sia finalmente quello giusto?