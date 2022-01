Belen Rodriguez, ultimo avvistamento: incontro casuale con l’ex storico

Nel mirino del gossip per la sua storia con Antonino Spinalbese, Belen Rodriguez ha casualmente incontrato uno storico ex. Si tratta di Marco Borriello, con cui la showgirl argentina è rimasta in ottimi nonostante la fine della loro storia.

AVVISTATA CON BORRIELLO – Sono passati ben 15 anni da quando le strade di Belen e Marco si sono divise. Borriello ha deciso di allontanarsi dai riflettori, volando ad Ibiza dove tutt’ora vive. Dal canto suo, la Rodriguez è divenuta un volto noto nel mondo dello spettacolo ed anche mamma di Santiago e Luna Marì.

Come detto in precedenza, sebbene la loro storia d’amore sia finita, tra Belen e Marco è rimasto un profondo affetto. I due sono recentemente finiti sul settimanale Chi, paparazzati mentre si incontravano casualmente in un ristorante milanese.

Non appena Belen si è accorta della presenza dello storico ex, è subito corsa ad abbracciarlo e a salutarlo. La donna ha subito colto l’occasione per presentargli Luna Marì, nata dalla sua storia d’amore con Antonino. Sono quindi usciti fuori dal locale, raggiungendo la piccola e la tata. Ed è lì che i paparazzi hanno iniziato a scattare, fotografando l’ex calciatore chinarsi mentre guarda con tenerezza la bambina, quest’ultima in braccio alla madre.

Attualmente Belen Rodriguez è volata all’estero, in compagnia di un’amica. Nonostante questo viaggio, però, la showgirl è ancora al centro dell’attenzione per la situazione con Spinalbese. Sebbene nessuno dei due si sia espresso al riguardo, in tanti sono convinti che tra i due sia definitivamente finita.