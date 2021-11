Belen Rodriguez, un commento non sfugge ai follower: frecciatina ad Antonino?

Nelle ultime settimane la presunta crisi che ha colpito Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese sta facendo molto discutere. Sebbene i due non abbiano mai commentato tale gossip, alcuni indizi sembrerebbero voler confermare i rumors. L’ultimo si troverebbe in un commento della showgirl argentina, che in molti hanno ipotizzato si tratti di una frecciatina rivolta ad Antonino.

FRECCIATINA AD ANTONINO? – Recentemente Belen ha condiviso su Instagram uno scatto fatto da lei e che immortala il mare. Ad accompagnare tale immagine è la didascalia: “Come io ti vedo, forte, ingombrante e irrequieto. La tua sinfonia calma la mia anima”.

A saltare all’occhio non sono state l’immagine in bianco e nero e la sua didascalia, ma la replica della Rodriguez ad un commento lasciato da una fan.

“Anche per me, mi calma e mi rasserena anche quando è arrabbiato”, così ha commentato l’utente sotto la foto della conduttrice di Tu Si Que Vales. Inaspettatamente, però, è giunta la replica dell’argentina: “Sai perché? Perché anche il mare a volte è arrabbiato, allora ti senti compresa”.

Le parole della showgirl sembrano voler confermare i rumors che la vedrebbero in crisi con Antonino, padre di Luna Marì, la seconda figlia di Belen. Sarà realmente così? Sebbene i due non si siano ancora espressi al riguardo, si vocifera che la coppia non abiti nemmeno più insieme.