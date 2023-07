Belen Rodriguez, un ex gieffino contro la showgirl: “Fuori da Mediaset? Ci godo”

Belen Rodriguez ha annunciato ufficialmente che non farà più parte della Mediaset e un ex gieffino ha espresso tutta la sua gioia sui social

In questi giorni la notizia dell’abbandono di Belen Rodriguez a Mediaset ha agitato particolarmente gli animi sui social. Dopo anni di lavoro per l’emittente televisiva, la showgirl argentina ha deciso di voltare pagina e puntare su altro. Questo vuol dire che Belu non tornerà a condurre Tu Sì Que Vales e nemmeno Le Iene. Nonostante sia stata una sua scelta e non ci siano problemi a riguardo, qualcuno ne ha approfittato per fare polemica.

Un ex gieffino contro Belen: “Ci godo”

Simone Coccia, gieffino del Grande Fratello 15 ed ex compagno dell’ex deputata Stefania Pezzopane, ha commentato questo addio da Mediaset, dando tra l’altro per scontato che la decisione non fosse della stessa Rodriguez ma di Pier Silvio Berlusconi.

Ecco cosa ha scritto nelle sue stories su Instagram: “Finalmente il grande Pier Silvio Berlusconi ha cacciato una persona che in televisione non aveva ne arte ne parte, l’ex di Corona, Belen… quanto ci godo”.

Va necessariamente spiegato che la decisione di lasciare Mediaset è stata della stessa Belen e non dei vertici dell’emittente televisiva. Per questo, la stories pubblicata dall’ex gieffino ha poco senso. Inoltre, può piacere o no, ma la Rodriguez ha un lungo curriculum in televisione oltre ai suoi numerosi progetti come imprenditrice.

Come scrivono i colleghi di Gossipetv, Festival di Sanremo (Rai 1, 2011-2012), Colorado (Italia 1, 2011-2012, 2019), Amici di Maria De Filippi (Canale 5, 2012) in qualità di ospite fisso, Italia’s Got Talent (Canale 5, 2012-2013), Tú sí que vales (Canale 5, 2014-2022), Striscia la notizia (Canale 5, 2016) e Le Iene (Italia 1, 2022-2023), sono solo alcuni degli impegni lavorativi portati avanti dalla showgirl argentina in questi anni.