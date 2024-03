Belen Rodriguez, un hater e il commento sul figlio Santiago: “Fatti i c***i tuoi”

Nonostante Belen Rodriguez abbia più volte smentito i recenti rumor sulla sua vita sentimentale, continua ad essere nel mirino del gossip. Questa volta, però, a far sbottare la showgirl argentina è stato il commento di un utente dove ad essere tirato in mezzo è stato il piccolo Santiago, il figlio che la donna ha avuto con Stefano De Martino.

“Fatti i c***i tuoi” – Dopo l’inaspettata rottura con Elio Lorenzoni, si è iniziato a vociferare di una presunta frequentazione tra Belen e Bruno Cerella, sua ex fiamma. Se da parte del giocatore di basket non è giunto ancora alcun commento, la modella argentina ha più volte smentito il gossip. Nonostante le parole della Rodriguez, c’è chi continua a non crederle.

A far sbottare la donna è stato un commento in particolare. Il tutto è avvenuto sotto un recente post pubblicato da Belen Rodriguez, un breve video in cui viene mostrato un fuoco ardente e una poesia scritta proprio da lei. Tra i tanti commenti, c’è stato un hater che non solo ha attaccato la conduttrice, ma ha tirato in mezzo anche il figlio di quest’ultima:

“Complimenti per le bellissime parole copiate o supervisionate (da Bruno) la fiamma che arde sta ad indicare la passione per la vita o per il genere maschile? Peccato tu non abbia portato Santi in montagna, si sarebbe divertito anche perché c’erano tanti ragazzini come lui”.

La risposta della Rodriguez non si è fatta attendere: “Prima di tutto non sono fidanzata con nessuno. Secondo, Santi aveva scuola e non posso farlo mancare. Terzo fatti i ca**i tuoi che campi 100 anni”.