Belen Rodriguez: una novità in famiglia, ecco a cosa ha dovuto rinunciare la showgirl

Nelle ultime ore si è molto discusso circa la gravidanza di Belen. Era sparita per un po’ dai social e c’era chi aveva addirittura ipotizzato che avesse già partorito. La prossima nascitura Luna Marie sta per nascere nei prossimi giorni, dunque, la showgirl non ha affatto già partorito.

I fan stanno attendendo con ansia il parto della loro beniamina e la donna potrebbe fare l’annuncio tra pochissimo. Qualche giorno fa lei stessa ha definito il suo pancione ”cocomero” e questo ha fatto sorridere molto i suoi followers. Nelle ultime ore, inoltre, ha pubblicato uno scatto con Santiago, il suo primogenito.

BELEN RODRIGUEZ: PROSSIMI PROGETTI? – Belen Rodriguez aveva chiuso da poco la storia con Stefano De Martino, quando ha incontrato il suo hair stylist Antonino Spinalbese, con il quale ha intrapreso una bella storia d’amore. Ed è proprio con quest’ultimo che aspetta la piccola Luna Marie. Per quanto riguarda i suoi progetti futuri si vocifera che il suo attuale fidanzato potrebbe far parte di un nuovo programma televisivo.

Stiamo parlando di ”Pechino Express”. Ovviamente non sono mancate le critiche, in quanto c’è stato qualche utente del web che ha vociferato che Belen avrebbe ”piazzato” il suo attuale fidanzato in tv. Non sappiamo se la notizia abbia un fondamento o meno, aspettiamo la prossima edizione di ”Pechino Express” per scoprirlo!

LA NOVITà IN CASA RODRIGUEZ –Nonostante la nuova nascitura in arrivo, Belen non rinuncia a coccolare il suo piccolo Santiago, nato dalla storia d’amore con Stefano De Martino. Per la prima volta la famiglia Rodriguez è pronta ad un grande evento e ci sarà una novità. Quest’anno, dopo molti anni, non ci sarà la classica vacanza che hanno fatto sempre ogni anno ad Ibiza. La donna ha bisogno di estremo riposo per l’arrivo di Luna Marie.