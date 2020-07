Belen Rodriguez: velata frecciatina a Stefano? Non sfugge il gesto di mamma Rodriguez

Per intere settimane non si è fatto altro che parlare della fine della storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Sebbene sia passato un po’ di tempo e sembra che entrambi abbiano voltato pagina, la showgirl continua a far parlare. Ai fan non è sfuggito neanche il gesto di mamma Rodriguez.

LA VELATA FRECCIATINA – Sembrava che fosse tornato il sereno tra Belen e Stefano, la coppia aveva parlato anche di avere in cantiere un secondo figlio. Proprio per questo la notizia della loro rottura è giunta come un fulmine a ciel sereno, accompagnata da un video dell’argentina dove spiegava di star vivendo un momento delicato. Subito dopo le riviste e i siti sono impazziti nel trovare le cause che hanno portato a tutto ciò, ma ancora ora rimangono sconosciute.

Successivamente a far scoppiare nuovamente il gossip è Dagospia. Il sito ha infatti rivelato che il conduttore di Made In Sud avrebbe avuto una relazione extraconiugale con Alessia Marcuzzi. Nonostante la smentita avvenuta dai tre protagonisti del gossip, c’è chi ancora non ci crede.

Sebbene sia sempre al centro dei riflettori, Belen continua a vivere la sua vita e sembra proprio che abbia ritrovato il sorriso con Gianmaria Antinolfi. Dopo una paparazzata a Capri, dove è stata immortalata insieme all’imprenditore napoletano, i due sono stati avvistati anche a Ibiza. I loro movimenti e le varie testimonianze da fonti vicine, fanno credere che tra i due le cose si facciano abbastanza serie. Nonostante tutto, sembra che la Rodriguez sia ancora scottata dalla storia con Stefano, a far pensare ciò è l’ultima IG Story condivisa dalla showgirl:

“KARMA

Chi ha tradito verrà tradito. A chi ti ha mentito, mentiranno. Chi ti ha illuso, verrà illuso. Chi ti ha offeso, verrò offeso. A chi ti ha fatto soffrire, verrà fatto di peggio. Perché sono così le regole del gioco”

IL GESTO DI MAMMA RODRIGUEZ – Oltre a Belen Rodriguez, a far parlare è anche la madre dell’argentina. Il noto influencer Amedeo Venza ha fatto notare che la donna ha smesso di seguire su Instagram Stefano.