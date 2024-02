Belen Rodriguez, viaggio a Dubai: la showgirl “scappa” di nuovo

Belen Rodriguez mantiene un rigoroso riserbo riguardo alla sua situazione con Elio Lorenzoni. Per il pubblico in generale sembra essere diventata una donna single: sembrerebbe che la relazione con l’imprenditore sia giunta al termine. Dopo aver trascorso del tempo nella fredda e grigia Scozia, dove è stata da sola per un lungo weekend, Belen parte di nuovo.

Questa volta opta per il caldo e il sole di Dubai, destinazione inizialmente prevista per il viaggio con l’imprenditore bresciano secondo le voci che circolano. La sua attività non conosce pause. La 39enne prolunga la sua permanenza lontano dall’Italia e risponde a coloro che le chiedono il motivo della sua “fuga”. Non lascia domande senza risposta.

Viaggio di lavoro per Belen Rodriguez

La 39enne parte da Milano Malpensa a bordo di un aereo privato insieme all’amica di lunga data Patrizia Griffini, nota come la Petineuse del Grande Fratello. Come sempre, sui social riceve critiche feroci.

C’è chi la accusa di aver lasciato ancora una volta i suoi due figli a casa. Santiago, di 10 anni, e Luna Marì, di 2, si trovano con i nonni e i loro padri nel capoluogo lombardo. Una follower le scrive: “Ma da cosa scappi? Per fortuna che hai dei genitori come i tuoi”. Belen ribatte: “Chi scappa da che? Sono qui per lavoro”.

C’è chi si preoccupa per lei e le chiede: “Come stai Belen?”. La Rodriguez tranquillizza subito sulle sue condizioni di salute, sia fisiche che psicologiche, e replica: “Sto bene! Sono arrivata qui per lavoro… Me la godrò per bene!”. Poi precisa a un’altra fan: “Sono qui per lavoro, ma mi divertirò anche molto!”. E conclude: “Adesso riposo un po’ che ho dormito poco in aereo”.