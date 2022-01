Belen Rodriguez, viaggio in Uruguay: “La bimba dov’è?”. La risposta della showgirl

La showgirl si è concessa un viaggio in Uruguay con la migliore amica, ma qualcuno la vorrebbe in casa con la bambina

Belen Rodriguez si sta godendo una vacanza assieme alla migliore amica, Patrizia Griffini. Tuttavia, qualcuno sui social ha avuto da ridire chiedendole dove avesse lasciato sua figlia Luna Marì. Cosa sarà successo? Andiamo per gradi.

Viaggio in Uruguay

La showgirl argentina si è concessa un viaggio di relax a Punta del Este, nota località uruguayana. Con lei la sua migliore amica, Patrizia Griffini: un viaggio quindi di sole donne per concedersi un po’ di tranquillità e pace dopo i recenti avvenimenti con Antonino Spinalbese.

La showgirl, infatti, sta pubblicando diversi contenuti sui social e questo rende i suoi follower estremamente invidiosi. Qualcuno, di fatti, non ci ha pensato due volte a ricordarle di Luna Marì, seconda figlia avuta con Antonino Spinalbese quasi un anno fa. Tuttavia, la risposta a queste provocazioni è stata epica.

Critiche per la showgirl

Belen ha ricevuto parecchie critiche in questi mesi, non solo per la sua difficile storia con Spinalbese ma anche per questo viaggio intrapreso con la sua amica. Ci teniamo a specificare che Santiago attualmente è con papà Stefano De Martino mentre la piccola Luna Marì con Antonino. Tuttavia, qualcuno le ha chiesto: “Buonasera a te. Ma dimmi, il bambino appena nato dove sta?”.

Tralasciando l’inesattezza relativo al sesso del bambino, poiché Luna Marì è una femmina, la risposta della showgirl non è tardata ad arrivare: “Invece il tuo cervello?”. Insomma, la Rodriguez non deve aver preso bene questo commento e probabilmente l’avrà percepito come un attacco nei confronti del suo essere mamma responsabile.